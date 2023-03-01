Yunanistan’daki tren kazasında can kaybı 38’e yükselirken, kazanın ardından başkent Atina ve Selanik’te sokaklar karıştı.

Yunanistan’daki tren kazasında can kaybı 38’e yükselirken, kazanın ardından başkent Atina ve Selanik’te sokaklar karıştı.

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpıştığı kazada can kaybı arttı. Yunanistan İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği aktarılarak, yaralanan 72 kişiden 6’sı yoğun bakımda olmak üzere 57’sinin hastanelerde tedavi altında olduğu ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini aktaran itfaiye, 24 araçla en az 72 itfaiyecinin olay yerinde olduğunu belirtti. Yunanistan Polis Sözcüsü Constantia Dimoglidou ise, hayatını kaybedenlerin teşhis etmek için DNA örneklerinin kullanıldığını aktardı.

Atina ve Selanik’te sokaklar karıştı

Kazanın ardından başkent Atina’da ve Selanik’te kazanın ihmalden kaynaklandığını ve hükümet kanadından gelen istifaların yeterli olmayacağını savunan gruplar, sokağa indi. Öğrenci gruplarının düzenlediği gösterilere, vatandaşların da katılım sağlaması ile göstericilerin sayısı kısa sürece binlere ulaştı. Atina’da parlamentonun önünde başlayan gösteriler, Omonia Meydanı’na kadar devam etti. Sadece yürüyüş ve sloganların atıldığı gösteriler, daha sonra polisle çatışmaya dönüştü. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Tren kazası insan hatası kaynaklı

Kaza bölgesini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, kazanın insan hatası kaynaklı olduğunu belirtti. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in istifa kararının onurlu bir hareket olduğunu aktaran Miçotakis, Yunanistan Demiryolları Kurumu (OSE) ve bağlı kuruluşu ERGOSE’nin başkanlarının da istifalarını sunduğunu sözlerine ekledi.

Larissa’da hastanedeki yaralıları ziyaret ettiğini aktaran Miçotakis, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılar ile görüştüğünü ifade ederek, “Bana ’neden’ diye sordular ve bana ’bir daha asla’ dediler. Onlara dürüst bir cevap borçluyuz" dedi.

Yunanistan Demiryolları Örgütü (OSE) Başkanı Nikos Tsikalakis da yaptığı açıklamada, kaza hakkında yürütülen soruşturmanın ilk sonucunun kazanın insan hatasından kaynaklandığı yönünde olduğunu ifade etmişti. Tsikalakis, böyle bir kazanın gerçekleşmesi için birden fazla faktöre ihtiyaç olduğunu belirtmiş, kazadaki koşulların tam olarak henüz bilinmediğini aktarmıştı. Demiryolu ağındaki işçi eksikliğine de atıfta bulunan Tsikalakis, ülke çapında 2 binden fazla çalışan olması gerekirken şu anda sadece 750 çalışan olduğunu açıklamıştı.

“Yasta olduğumuz bir dönemde sorumluluktan bahsetmek istemiyorum”

Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRIZA) lideri Alexis Çipras da kaza bölgesini ziyaret ederek, yaralıların bulunduğu Larissa kentindeki bir hastaneye gitti. Hastanede kan bağışında bulunan Çipras, “Gördüğüm görüntüler şok edici. Ne yazık ki gençler de dahil olmak üzere onlarca ölü ve kayıpla anlamsız bir trajedi yaşıyoruz. Yasta olduğumuz bir dönemde sorumluluktan bahsetmek istemiyorum, zamanı gelince konuşuruz" dedi.

Yunanistan’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Kazanın ardından 1 Mart-3 Mart arasında Yunanistan’da tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı.

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmış, kazada yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu çarpışmanın şiddetiyle tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun ise öğrencilerden oluştuğu belirtildi. İki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu aktarılmıştı. Larissa’daki tren istasyonu müdürü gözaltına alınmıştı.