Yunanistan’da dün meydana gelen tren kazasının ardından demiryolu çalışanları 24 saatlik grev ilan etti. Sendikalar, kazadan 22 gün önce yayınladıkları ortak bildiride, Yunanistan genelinde demiryollarının ve kontrol sistemlerinin çoğu yerde kusurlu olduğuna dikkat çekmiş.

Yunanistan’da dün meydana gelen tren kazasının ardından demiryolu çalışanları 24 saatlik grev ilan etti. Sendikalar, kazadan 22 gün önce yayınladıkları ortak bildiride, Yunanistan genelinde demiryollarının ve kontrol sistemlerinin çoğu yerde kusurlu olduğuna dikkat çekmiş.

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde, dün bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından demiryolu çalışanları 24 saatlik grev ilan etti. Demiryolu çalışanlarının grevi yerel saatle 06.00’da başlarken, grev Atina ve Selanik’te de ulaşımın aksamasına ve uzun trafik kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Çalışanların ulaşım imkanı bulamaması nedeni ile Atina’da çoğu işyeri ise açılmadı. İşçiler, trajik kazanın bir kaza olmadığını bir ihmal olduğunu savundu.

Sendikalar, kazadan 22 gün ortak bildiri yayınlamış

Demiryolu işçileri sendikaları, kazadan 22 gün önce 7 Şubat tarihinde ortak bir bildiri yayınlamış, Yunanistan genelinde demiryollarının ve kontrol sistemlerinin çoğu yerde kusurlu olduğunu belirtmiş ve İtalyan şirketi Trainose’u ve hükümeti sunulan rapor için görüşmelere davet etmişti.

Eylül 2017’de İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie Dello Stato Italiane tarafından Yunanistan Demiryolları 45 milyon euroya satın alınmıştı. Hellenic Train S.A CEO’su Maurizio Capotorto, henüz kaza hakkında açıklamada bulunmadı.

Kazanın insan hatasından kaynaklandığı açıklanmıştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, kazanın insan hatası kaynaklı olduğunu ifade etmişti. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in istifa kararının onurlu bir hareket olduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan Demiryolları Kurumu (OSE) ve bağlı kuruluşu ERGOSE’nin başkanlarının da istifalarını sunduğunu duyurmuştu.

İki tren çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halindeydi

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. Larissa’daki tren istasyonu müdürü de gözaltına alınmıştı.