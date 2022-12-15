Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce öğretmen ve öğrenciden oluşan coşkulu kalabalık eğitime daha fazla bütçe ayrılması için protesto düzenledi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce öğretmen ve öğrenciden oluşan coşkulu kalabalık eğitime daha fazla bütçe ayrılması için protesto düzenledi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir araya gelen yüzlerce öğretmen ve öğrenci protesto düzenledi. Öğretmenler, hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırmasını ve maaşlarına zam yapılmasını talep etti. Protestocular ayrıca, geçtiğimiz salı günü polis tarafından başından vurulmasının ardından hayatını kaybeden 16 yaşındaki bir çocuğun ölümü nedeniyle polis şiddetini de protesto etti. Öğretmenler son yıllarda hükümetin eğitime gerekli bütçeyi ayırmamasından şikayet ediyor. Hükümetin eğitim yerine savunma gibi konulara daha fazla ödeme desteği verdiğinden yakınan protestocular, polislere verilen 600 euroluk acil ödenek desteğini de protesto etti.

Bakanla görüşmek istediler

Yüzlerce öğretmen ve öğrenciden oluşan coşkulu kalabalık, Maliye Bakanı Christos Staikouras ile görüşmek üzere bakanlık binasına hareket etti. Fakat daha sonra Bakan Staikouras’ın binada bulunmadığı ve parlamentoda olduğu öğrenildi. Parlamento binası önüne ulaşan protestocular kapı önünde polisle karşı karşıya geldi. Protesto esnasında zaman zaman yükselen tansiyon nedeniyle, göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Bakan Staikouras ile görüşme taleplerini ısrarla ileten protestocular, polis engeliyle karşılaştı. Polis, coşkulu kalabalığa cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar esnasında bir öğretmen başına aldığı cop darbesiyle hafif şekilde yaralandı.