Yunanistan’ın başkenti Atina’da üniversite öğrencileri, hükümetin üniversite kampüslerine polis sokma girişimini protesto etti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da üniversite öğrencileri, hükümetin üniversite kampüslerine polis sokma girişimini protesto etti.

Yunanistan’ın Selanik kentinde dün Aristotle Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konser sırasında polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etmişti. Başkent Atina’da öğrenciler bugün hükümetin üniversite kampüslerine polis sokma girişimini ve polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Gösteriye katılan çok sayıda öğrenci başkent sokaklarında ellerinde polis şiddetine karşı pankartlar açarak sloganlar attı. Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla karşılık verirken, çok sayıda protestocu yaralandı. Şuana kadar herhangi bir tutuklama bildirilmedi.