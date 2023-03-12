Yunanistan’da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina’da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yeni bir protesto düzenlendi.

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina’da sular durulmuyor. Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 20 bin protestocu, hükümet aleyhinde sloganlar attı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve siyasetçilerin üzerine çarpı işareti atılmış fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıyan protestocular, hükümetten 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının üstünün kapatılmamasını bir kez daha talep etti. İhmal nedeniyle yaşandığı ortaya çıkan kazadan hükümeti sorumlu tutan öfkeli kalabalık, Miçotakis’e ve hükümete istifa çağrılarını yineledi.

Öğrenciler ve işçi sendikaları, 16 Mart’ta yeni bir protesto düzenleneceğini duyurdu.

Kazada 57 kişi ölmüştü

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin geçtiğimiz 1 Mart’ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazada 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan ise hala haber alınamadığı açıklanmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.