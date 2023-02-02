Yunanistan’da sanat emekçileri, sanat okulu diplomalarının lise dengi kabul edilmesi yönündeki cumhurbaşkanlığı kararnamesini protesto etmek için ilan ettiği 48 saatlik grev ikinci gününde devam ediyor.

Yunanistan’da sanat emekçileri, sanat okulu diplomalarının lise dengi kabul edilmesi yönündeki cumhurbaşkanlığı kararnamesini protesto etmek için ilan ettiği 48 saatlik grev ikinci gününde devam ediyor.

Yunanistan’da sanat emekçileri, sanat okulu diplomalarının lise dengi kabul edilmesi yönündeki cumhurbaşkanlığı kararnamesini protesto etmek için sokağa indi. Kararnamenin geri çekilmesini talep eden sanatçılar, dün ilan ettikleri 48 saatlik grevin ikinci gününde başkent Atina’daki Syntagma Meydanı’nda bir araya geldi. Sanatçılar, öğrenciler ve set çalışanlarından oluşan en az 2 bin kişinin karıldığı protesto, renkli görüntülere sahne oldu. Göstericiler, “Hükümet kültürü yıpratıyor, kararnameleri engelleyin” sloganı atarken, ellerinde ise “Sanat bilimdir” ve "Sanat tahribatına son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Covid-19 salgını nedeniyle ağır darbe alan sanatçılar, hükümetin geri adım atmaması halinde eylemlerine daha geniş kapsamlı şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Hükümetin salgın döneminde sanatçıları yeterince desteklemediğini aktaran göstericiler, kararname ile hükümetin mesleklerini daha fazla itibarsızlaştırmaya çalıştığını savundu.

Atina’nın yanı sıra Selanik, Larissa ve Patras’ta sanat emekçileri greve giderken, 15 dizinin çekimlerine iki gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ülke genelinde birçok tiyatro kapılarını ziyaretçilere kapatırken, sanat okullarında eğitim aksadı.