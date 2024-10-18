Yunanistan’da liman işçileri, mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail’e gönderilmesini engelledi.

Yunanistan’ın Pire Limanı’nda, Filistin’e destek veren işçiler İsrail’e sevkiyat yapılmasını protesto etti. Liman işçileri, dün akşam saatlerinde mühimmat taşıdığı iddia edilen İsrail’e gönderilecek bir konteynerin kargo gemisine yüklenmesini engelledi. Çeşitli işçi sendikaları ve gruplardan oluşan protestocular “Halkın kanı ellerimizi kirletmeyecek” ve “Filistin’e Özgürlük” sloganları atarak, konteynerin üzerine spreyle "Katiller limandan çıkın" yazdı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada söz konusu konteynerin İsrail’in Hayfa limanına gitmek üzere Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan’a getirildiği bildirildi. Ancak eylem nedeniyle geminin konteyner yüklenmeden yola çıktığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi kurumlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

“Pire Limanı’nın savaş üssü olmasına izin vermeyeceğiz”

Pire Limanı İşçileri Sendikası (ENEDEP) ve Pire İşçi Merkezi Başkanı Markos Bekris yaptığı açıklamada, Filistin halkının soykırıma uğramasına katkıda bulunan askeri malzeme sevkiyatının durdurulması kararının bir önceki gün yapılan toplantıda alındığını söyledi. Bekris, “Pire limanından savaş malzemesi taşınmasına izin vermeyeceğiz. Pire Limanı’nın bir savaş üssü olmasına izin vermeyeceğimizi yüksek sesle ilan etmenin zamanı geldi. Ülkemizin savaşlara dahil olmaya derhal son vermesini talep ediyoruz. Ülkemizi ve Pire Limanı’nı misilleme hedefi haline getiren emperyalist planlardan ve rekabetlerden uzaklaşmalıyız" dedi.