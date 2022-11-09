Yunanistan’da hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen 9 Kasım 2022 Pan-Helenik İşçi Grevi’ne taksicilerden bankalara, devlet kurumlarından özel işletmelere kadar birçok kurum ve kuruluş katıldı.

Yunanistan’da hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen 9 Kasım 2022 Pan-Helenik İşçi Grevi’ne taksicilerden bankalara, devlet kurumlarından özel işletmelere kadar birçok kurum ve kuruluş katıldı.

Yunanistan’da işçiler artan hayat pahalığı nedeniyle greve gitti. 9 Kasım 2022 Pan-Helenik İşçi Grevi’ne demiryolu işçileri, taksiciler, Aegean Air ve Olympic Air işçileri, denizcilik çalışanları, medya çalışanları, kadın dernekleri, bankacılar, eğitim kurumu çalışanları, öğretmenler ve öğrenci grupları katıldı. Ülkede en büyük eylem başkent Atina’da düzenlendi. Başkentte sabah saatlerinde toplanan işçi grupları, sendikalar, örgütler ve öğrenci toplulukları, Omonia Meydanı’ndan başlayarak Stadiou Caddesi üzerinden yürüdü. Yunan Parlamento Binası ve birçok bakanlık binasının bulunduğu Sintagma Meydanı’na girmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Taksiler ve otobüslerin de yolcu taşımaması üzerine metrolarda yoğunluk yaşanırken, şehrin önemli caddeleri olan Andrea Siggrou, Vasilisis Amalias, Vasilissis Sofias, Panepistimiou ve Stadiou caddeleri trafiğe kapatıldı. Gösterilerden etkilenmek istemeyen çoğu iş yerinin de bugün kepenk açmadığı görüldü.

Göstericilerin Yunan Parlamento Binası’na doğru ilerleyişi sırasında, polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ön gruplar arasında, molotofkokteyli ve sopalarla ilerleyen göstericilere, polis bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Ünlü markaların bulunduğu, turistik Ermou Caddesi üzerinde mağazalara zarar veren göstericilerden bazıları ise polis tarafından gözaltına alınırken, olaylar esnasında Norveç vatandaşı 3 turistin de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Eyleme Radikal Sol Koalisyon Partisi SYRİZA’nın da destek verdiği görülürken, SYRİZA’nın Parti Lideri ve Synaspismos’un (Sol Hareketler ve Ekoloji Koalisyonu) Eski Başkanı Aleksis Çipras da göstericilere katılarak yürüdü.