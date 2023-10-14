7 Temmuz 2023 tarihinden Fransa’dan Türkiye’ye tatile gitmek için yola çıkan 4 çocuk babası 33 yaşındaki Mutlu Atılan ve ailesi, Yunanistan’ın Türkiye’ye açılan Kipi Sınır Kapısı’nda yaşadığı talihsiz olay nedeniyle Yunanistan polisi tarafından gözaltına alındı. Suçsuzluğu ispat edilmesine rağmen 3 aydır tutuklu bulundurulan Atılan’ın, ailesi çocuklarının serbest bırakılması için Türk yetkililerinden destek istedi.

7 Temmuz 2023 tarihinde Fransa’dan Türkiye’ye tatile gitmek için yola çıkan Mutlu Atılan ve ailesi, İtalya’nın Bari kentinden gemiyle Yunanistan’a vardı. Aile, İpsala’daki Kipi Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak için oluşan kuyruğa girdi. Ancak gurbetçi aileler ile bir Yunan vatandaşı arasında sıra kavgası yaşandı. Önceden kronik epilepsi hastalığı olan Yunan vatandaşı, fiziki darp olmadığı halde talihsiz bir şekilde bayılıp hastaneye kaldırıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesiyle Yunan Polisi olayla hiçbir ilgisi olmayan 33 yaşındaki Mutlu Atılan’ı gözaltına aldı. Kazanın ardından görülen mahkemede aracın incelenmesi ve vefat eden Yunan vatandaşına otopsi yapılmasına rağmen suçsuzluğu ispatlanan Atılan, Yunanistan’daki tutukluluğu devam ediyor.

Mutlu Atılan’ın eşi Durna Atılan, 7 Temmuz 2023 tarihinde gemiyle Fransa’dan, Yunanistan’a indiklerini belirterek “İpsala’daki Kipi Sınır Kapısı’ndan kuyruğa takıldık. Kuyruk sırasında Yunanistan’lı bir vatandaş ile Türk gurbetçilerinin tartıştığını gördük. Daha sonra Yunanistanlı o vatandaşın arabaların arasında geçerken bayıldı mı yoksa ayağı kayıp düştü mü bilmiyoruz. Daha sonra Yunanistan polisi gelip eşimi gözaltına aldı. Oradaki gördü tanıkları eşimin o vatandaşa aracıyla vurduğu yönünde olmuş. Ancak hem bilir kişi raporlarında, hem araç üzerinde yapılan incelemelerde eşimin suçsuz olduğu ispatlandı. Ancak buna rağmen eşim halen Yunanistan’da tutuklu bulunuyor. Yetkililerimizden bizlere yardım etmeleri, suçsuz olan eşimin biran önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Mutlu Atılan’ın diyaliz hastası annesi Leyla Atılan ve kalp hastası olan baba Satılmış Atılan ise oğullarına biran önce kavuşmak istediklerini, devlet yetkililerinin bu olaya biran önce bir çözüm bulmalarını istediler.