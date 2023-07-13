Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yunanistan’ın Atina kentinde ve Nakşa Adasında düzenlenen uluslararası yaz okulu programına katıldı. Program, Nakşa Adasından başlayarak Cycladic Adalarında sürdürülebilir turizm olgusunu önce yerel halka sonra gelen turistlere anlatmayı amaçlıyor.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Programı öğrencilerinden Mertcan Karakaya ve Begüm Helvacı, Atina ve Nakşa Adasında düzenlenen ‘Media Innovation for Sustainable Tourism’ isimli karma yoğun proje programı çerçevesinde düzenlenen yaz okuluna katıldı. Almanya Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin öncülüğünde Yunanistan Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 35 öğrencinin katılımıyla düzenlenen programda, Nakşa Adasından başlayarak Cycladic Adalarında sürdürülebilir turizm olgusunu önce yerel halka sonra gelen turistlere anlatmak amaçlanıyor.

Öğrenciler, bir yıl boyunca yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri verilerle yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde çeşitli çalışmalar yaptı. Projeleri çerçevesinde, 2 yıl sonra hayata geçecek VR ve AR teknolojilerinin kullanıldığı, uzun vadede finansal araçlara dönüştürülecek dijital ortamlar oluşturulması yönünde Nakşa Adasında uygulamalı bir yaz okulu gerçekleştirildi.

Öğrencilere Nakşa Adası’nın tarihi, kültürel mirası, ekonomisi, endemik bitki zenginliği hakkında pek çok bilgi verildikten sonra hazırlanacak dijital ortamlarda kullanılmak üzere adada çekimler yapıldı. Öğrenciler, programın ve hazırlanan dijital ortamların duyurulması konusunda çeşitli çalışmalar yaptı. Ayrıca Doç. Dr. Ferah Onat, programın tanıtımıyla ilgili çalıştayda öğrencilerle birlikte bir sunum yaptı ve dijital platformlardaki duyuru faaliyetleriyle ilgili çalışmalara katıldı. Program sonunda, iki ülkedeki üniversitelerle çeşitli iş birlikleri yapmak üzere bağlantılar kuruldu.