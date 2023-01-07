Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 FETÖ, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 FETÖ, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, “Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor” başlığıyla yapılan açıklamada, Hudut Kartallarının, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladığı aktarıldı. Açıklamada, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.