Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre 1,5 yılda Yunanistan’a 2 bin 199 sefer gerçekleştiren Bursalı Lojistik Firması, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre 1,5 yılda Yunanistan’a 2 bin 199 sefer gerçekleştiren Bursalı Lojistik Firması, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Başta Yunanistan olmak üzere, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Kosova’ya taşımacılık ve lojistik hizmeti veren Kaderhan Lojistik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son Türkiye 3’üncüsü oldu. 1.5 yılda Yunanistan’a 2199 sefer gerçekleştiren firma Bursa’da da 1’inci olarak başarısını gösterdi.

Sefer sayılarının günden güne arttığını ifade eden Firma Yetkilisi Mustafa Kaderhan, “İşlerimizin yüzde 90’lık bölümünü Yunanistan seferleri oluşturuyor. Oradaki 3 acentemizle birlikte Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Kosova’ya da hizmet veriyoruz. Bu yıl içinde sefer hattımıza İtalya’yı da eklemeyi planlıyoruz. 2023 yılında büyüyen araç filomuz ve personel sayımızla birlikte sefer sayımızı da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.