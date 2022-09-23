Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bölgede yapılan devriye görevleri dahilinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, Türk vatandaşı 3 kişinin, kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor.