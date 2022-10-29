Türkiye’ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kapsamında kutlama mesajları gönderiliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca Türk bayrağı görseline de yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İranlı mevkidaşından Rusya’ya silah sevkiyatını durdurmasını talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İranlı mevkidaşından Rusya’ya silah sevkiyatını durdurmasını talep etti

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