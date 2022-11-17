Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek geçtiği Bingazi kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek geçtiği Bingazi kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingazi’de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Görüşmeden fotoğraf paylaşan Bakan Dendias, Libya’da barış ve istikrarın sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek üzere geldiği Trablus Uluslararası Havalimanında uçaktan inmeyi reddetmişti. Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunan Dışişleri Bakanı’nın son günlerde Libya devletinin çıkarlarına yönelik benimsediği akıl dışı politikalara ve pozisyonlara rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı, kendisine 17 Kasım 2022 tarihinde Trablus’u ziyaret izni verdi. Diplomatik usule göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini bekliyordu. Ancak Yunan Bakan sürpriz bir şekilde uçaktan inmeyi reddetti ve hiçbir açıklama yapmadan geri döndü” ifadeleri kullanılmıştı.

Dendias daha sonra Hafter’in kontrolündeki Bingazi’ye geçmişti.

“Yalnızca Menfi ile görüşmek istedi”

Yunan basını ise Dendias’ın Trablus’ta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus hükümetinin üyeleriyle bir araya gelmeme şartıyla, sadece Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek istediğini, Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Manguş’un kendisini beklediğini öğrenince Menfi ile görüşmesini iptal edip Bingazi’ye geçtiğini aktardı.

Manguş, Türkiye ile hidrokarbon anlaşmasına imza atmıştı

Dendias’ın görüşmek istemediği Libya Dışişleri Bakanı Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı.

Atina yönetimi, Trablus hükümetinin görev süresinin sona erdiğini ve ülkenin geleceği için bağlayıcı olan uluslararası anlaşmaları imzalayamayacağını iddia ediyor.