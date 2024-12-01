Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde çok sayıda çocuğun bulunduğu 37 düzensiz göçmen Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itildi.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) kurtarıldı.