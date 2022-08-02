Mersin Taşucu Limanı’ndan test sürüşü amacıyla Türk kara sularında denize açılarak Yunanistan ve Rum medyasını ayağa kaldıran Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’, yeniden limana demirleyerek göreve başlayacağı 9 Ağustos tarihini beklemeye başladı.

Mersin Taşucu Limanı’ndan test sürüşü amacıyla Türk kara sularında denize açılarak Yunanistan ve Rum medyasını ayağa kaldıran Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’, yeniden limana demirleyerek göreve başlayacağı 9 Ağustos tarihini beklemeye başladı.

Bir hafta önce Taşucu Limanı’ndan demir alarak Türk kara sularında test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanına tekrar geri geldi.

Test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi tüm hazırlıklarını tamamlayıp 9 Ağustos tarihini beklemeye koyuldu.

Nuri Çelikkıran adlı vatandaş, Abdülhamid Han gemisinin ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bu ve buna benzer projelerin ülkemiz adına devam etmesi en büyük teminimizdi. Sonuç olarak hükümetin kim olduğu önemli değildir, bize ne kadar katkı sağladığı önemlidir. Biz her şeyden önce, buna benzer ülke adına önemli projeler bekliyoruz. Burada Abdülhamid Han konumunda bulunan Akkuyu Nükleer Santralde yapılıyor. Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük projesi olarak gösteriliyor. Ben de orada çalışıyorum ve çalışmaktan gurur duyuyorum. İnşallah ülkemize büyük katkılar sağlar. Dünyada krizin olduğu bu zamanda ülkemizin böyle önemli proje üretmesine ve imza atmasına biz millet olarak gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder, ülkemize daha güzel ve büyük projeler gelir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “9 Ağustos’ta Doğu Akdeniz’de göreve başlayacak” açıklamasının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis’le özel toplantı yapmıştı.

Geçen hafta Mersin Taşucu’na giderek Abdülhamid Han gemisi önünde, "Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da haklarımızı koruyacak gemi, son hazırlıklarını yapıyor" diye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu devasa sondaj gemisinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin sondaj çalışmaları için ne kadar önemli olduğunu müşahede ettik. Çünkü denizlerde Türkiye Cumhuriyetinin hakkını, hukukunu ve sondaj çalışmalarına hizmeti çok büyük olacaktır. Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacaktır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Abdülhamid Han gemisi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında. Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.