Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 ayrı can salı içindeki 38 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheliyi ise yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu, ‘TCSG-84’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içindeki 38 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli ise yakalandı.

38 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.