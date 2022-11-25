Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-6 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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