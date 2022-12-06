Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu KB-20 tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kavşakta çarpışan otomobil ve hafif ticari araç park halindeki araçların arasına daldı

Kavşakta çarpışan otomobil ve hafif ticari araç park halindeki araçların arasına daldı

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