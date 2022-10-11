Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, Köşk ilçesinde bulunan ve Yunan zulmünün izlerini taşıyan 500 yaşındaki anıt ağacın kimliklendirme çalışmaları tamamlandığını duyurdu.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, Köşk ilçesinde bulunan ve Yunan zulmünün izlerini taşıyan 500 yaşındaki anıt ağacın kimliklendirme çalışmaları tamamlandığını duyurdu.

Köşk’te Yunan Mezalimi’nin izlerini taşıyan ’Anıt Ağaç’ ile ilgili olarak gerçekleştirilen kimliklendirme çalışması tamamlandı. Aydın il Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile ilçenin işgal dönemine ait derin izler taşıyan 5 asırlık çınarın hikayesi artık genç nesillere aktarılacak. Kimliklendirme çalışması ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, paylaşımında “Bir ağacın ‘unutmayın’ öğüdünü yaşatıyoruz. Köşk ilçemizde, işgalci Yunan ordusunun sistematik işkencelerinde ‘insan askısı’ olarak kullandığı ağacı kurtuluşumuzun 100. yılında kimliklendirdik. Soykırımcı Yunan ordusu sadece Aydın’ımızda 100 bin üzerinde insanımızı katletti” ifadelerine yer verdi.