Yunanistan’da faaliyet gösteren ’O Allos Anthropos’ (Bir Başka İnsan) adlı gönüllü yardım kuruluşu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesinin destekleriyle Kumbahçe Mahallesi’nde iftar yemeği etkinliği düzenledi.

2011 yılından bu yana toplanan bağışlar ile ülkelerinde, sokakta yaşayan evsizlere ve geliri düşük ailelere yemek yapıp evlerine götüren ’O Allos Anthropos’ topluluğu, Türkiye’deki deprem bölgesine gitmek üzere önceki akşam Bodrum’a geldi. ’Herkes İçin Sosyal Mutfak’ sloganıyla çalışmalarını yürüten ve gönüllü aşçılardan oluşan grup, deprem bölgesine gitmeden önce Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile Kumbahçe Meydanı’nda iftar yemeği hazırlayarak vatandaşlara ikram etti.

İftar programında konuşma yapan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, "Biz en zor anlarımızda hep dostlarımızı gördük. Barış ve kardeşlik dedik her zaman. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Yangınlarda, depremde hep gözümüzü açtığımızda sizlerle karşılaştık. Bu güzel atmosferde bugün de sevginin, hoşgörünün ayı olan Ramazan ayında bizler için çok güzel bir program hazırladınız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek anlamında çok güzel bir iftar programı olduğunu belirtirken, "Atina’dan, Selanik’ten, Patnos’tan gelen arkadaşlarımız var. Kumbahçe’de bu iftar yemeğinin düzenlenmesinden dolayı ben Kumbahçe Mahalle Muhtarı olarak çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Gönüllü kuruluş O Allos Anthropos’un ekip lideri Konstantınos Polychronopoulos, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bodrum’u evimiz gibi düşünüyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kos Belediye Başkan Yardımcısı Matina Christodoulidi, "Bodrum ve Kos ilişkimiz bizim için çok önemli. Bodrum için, sizin için çok çalışacağız. Yunanistan-Bodrum arası seyahatlerinizi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacak" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayı çerçevesinde düzenlediği iftar programında Cevat Şakir, Bitez, Yahşi-Müsgebi ve Çiftlik Mahallesi’nde binlerce kişiye iftar yemeği verdi.

Kumbahçe Mahallesi meydanında 750 kişilik hazırlanan iftar yemeğine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ile Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, ’O Allos Anthropos’ ekip lideri Konstantınos Polychronopoulos, Kos Belediye Başkan Yardımcısı Matina Christodoulidi ve beraberindeki heyet katıldı.