Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere yola çıkan Yunanistan İskeçe Kurtarma Birimi (EOD), "Bizi destekleyen herkese ve tabii ki AFAD Türkiye yetkililerine mükemmel misafirperverlikleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere yola çıkan Yunanistan İskeçe Kurtarma Birimi (EOD), "Bizi destekleyen herkese ve tabii ki AFAD Türkiye yetkililerine mükemmel misafirperverlikleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye giden arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Hatay ve Adıyaman bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Yunanistan İskeçe Yunan Kurtarma Birimi (EOD), ülkelerine dönmek üzere İstanbul’a gitti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan İskeçe Yunan Kurtarma Birimi, "Bizi destekleyen herkese ve tabii ki AFAD Türkiye yetkililerine mükemmel misafirperverlikleri ve iş birlikleri için teşekkür ederiz. Bu zor görevlerinde kendilerine güç ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kara yolu ile İskeçe’ye gitmeden Kapalıçarşı’ya uğrayan Yunan ekip, alkışlar ve sevgi tezahüratları eşliğinde yürüdü. Esnaf, Yunan arama-kurtarma ekibine lokum ve çiçek hediye etti.