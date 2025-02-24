Konya’nın Yunak ilçesinde metruk binaların yıkımına başlandı.

Yunak ilçesi Merkez Hükümet Caddesi çarşı mevkiinde bulunan metruk binalar için yıkım kararı alındı. Yunak Belediyesi meclisinde alınan kararla yasal süreç başlamış oldu. Vatandaşların ilgili mercilere yapmış olduğu müracaat ve şikayetler sonrasında belediye meclisinde alınan kararla çarşıdaki metruk binaların ilk yıkımı gerçekleşti. Bu tür bina veya dükkanların çökme, üzerinden bir şeylerin koparak mala veya insana zarar vermesinin önlenmesi, toplum sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçilmesi amaçlı yapılan yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.