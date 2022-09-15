Konya’nın Yunak ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Konya’nın Yunak ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kutlama Yunak Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlama, Yunak Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti. Törenin açılış konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, 2022-2023 Eğitim öğretim yılıyla ilgili öğrencilere başarı temennilerinde bulunduktan sonra, eğitim alanında ilçedeki son durumu ve faaliyetlerini anlatan sunum gerçekleştirdi. Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.