Konya’nın Yunak ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilçede düzenlenen 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde birçok etkinlik düzenlendi.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yunak Hükümet Caddesinde bando eşliğinde başlayan yürüyüşte caddeyi kaplayan dev Türk bayrağı açıldı. Belediye meydanında devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi. Yapılan gösteriler katılımcılardan büyük alkış aldı. Belediye meydanında düzenlenen 100. Yıl kutlamalarına; Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Cumhuriyet Savcısı Hasan Uğur, İlçe Emniyet Amiri Numan Salatan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.