Sivas’ta kış aylarında sıcak tutması ve sağlıklı olması nedeniyle hemen hemen her evde tercih edilen yün yorgan ve yastıklar kışa hazırlanıyor.

Türkiye’nin en soğuk illeri arasında yer alan Sivas’ta koyun yününden yapılan yastık ve yorganlar halen revaçta. Koyun yününden yapılan yorgan ve yastıklar her yıl kılıflarından çıkartılıp, havalandırılarak yıkanıyor. Kurutulan yünler ince çubuklarla çırpılarak daha yumuşak ve temiz bir şekilde yeniden kılıflarına yerleştiriliyor. Bu sayede yastık ve yorganlar adeta yenilenmiş oluyor. Sivas’ın Altınyayla ilçesi Altınyurt Mahallesi’nde evinin bahçesinde yün yorgan ve yastık temizliği yapan Güler Atalay, evinde bulunan yün yorgan ve yastıkları her sene yıkayarak kışa hazırlık yaptığını söyledi.

“Astımım olmasına rağmen vazgeçmiyorum”

Güler Atalay, yün çırpmanın tozlu ve zahmetli olduğunu fakat astımı olmasına rağmen her sene yün yıkama işlemi yaptığını ifade ederek, “Bu koyun yünlerini her sene bir defa yıkamamız gerekiyor. Şu anda 6 tane yatak döşeği yapıyorum. Her sene yıkama imkanı olmazsa da iki senede bir kesin temizlememiz gerekiyor. Ter ve kir oluyor, o yüzden her sene yünleri çıkartıp hava aldırmamız ve temizlememiz gerekiyor. Yatak yorgan ve yastıkları genel olarak temizliyoruz. Çırpmamdaki amaç yün içerisinde bulunan pisliklerin telin altından düşmesi ve yünün daha temiz ve yumuşak olması. Elyaftan ziyade yün yatak daha sağlıklı olduğu için tercih ediyoruz. Yapımı yorucu ve zahmetli, astımım olmasına rağmen her sene böyle temizlemezsek yatamıyoruz. Yün temizleme 6’ıncı ayda başlar, 10’uncu aya kadar havaların durumuna bağlı olarak devam eder. Biz de kış hazırlığı yapıyoruz” şeklinde konuştu.