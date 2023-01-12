Eskişehirli vatandaşlar soğuk iklim şartları sebebiyle el yapımı yün yorganlara daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Eskişehirli vatandaşlar soğuk iklim şartları sebebiyle el yapımı yün yorganlara daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte el yapımı yün yorganların müşterisi artmaya başladı. Yorgan satıcıları vatandaşların elyaf yorganlarla ısınamadığı için yün yorganlar konusunda “eskiye geri dönüşü” olduğunu ifade etti. Ayrıca sağlık açısından yün yorganların tercih edilmesinin daha iyi olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 20 senedir yorgan işiyle uğraşan 82 yaşındaki Ekrem Şentorun elyaf yorganların sağlığa zararlı olduğunu vurguladı. Vatandaşların el yapımı yün yorganlara talebinin artmaya başladığını söyleyen Şentorun, “Elyaf yorganların sağlığa zararlı olduğunu ve vücudu ısıtmadığını söylüyoruz, vatandaşları devamlı uyarıyoruz. Son zamanlarda biraz daha bizi anlamaya başladılar. Isınamayacağını tahmin eden vatandaşlar hem gelip bize soruyorlar hem de el yapımı yün yorganlara ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlarda bir eskiye dönüş var. Esasında buna geç bile kalındı. Elyaf yorganların astarını saymazsan içi dışı naylon. Yün yorgan kadar etkili ısıtmaz. Biz elyaf yorgan satmıyoruz, saf yün yorgan yapıyoruz ve satıyoruz. Şimdi işlerimiz normal. Ne fazla iyi ne fazla kötü. Bizim satışlarımız sonbaharda yani kışa girerken daha iyi oluyor. Ama şu sıralar talepler yeniden artmaya başladı” dedi.

Geçen sene fiyatları sabit tuttuklarını ifade eden Şentorun, fiyatlara yakın zamanda zam geleceğini belirtti. Yün yorgan ve elyaf yorgan arasında kalan vatandaşların ikisini de deneyip karşılaştırma yapmalarını tavsiye eden Şentorun şunları söyledi:

“Fiyatlarımızı geçen sene mümkün mertebe herkese uygun olması için sabit tutmuştuk. Yılbaşından sonra ise zam yapsak sorun, yapmasak sorun gibi bir durum var. Artık mecburen bir şekilde fiyatlar yükselecek. Geçen sene tek kişilik yorganlar 380 liraydı, iki kişilik yorganlar ise 480 liraydı. İkisine de 100’er lira zam gelecek. Sadece işçilik sebebiyle zam yapmıyoruz, bunun maliyeti de var. Sadece yorgan yapmıyoruz, alım satım da yapıyoruz. Ayrıca yün de satıyoruz. Elyaf yorgan alan vatandaşlara gelip bir de yün yorganı denemelerini tavsiye ederim. İkisini de deneyip bir karşılaştırma yapsınlar. Hangisi daha çok sıcak tutuyorsa onu tercih etsinler. Böyle söylemekle olmaz, denemek lazım. Eskişehir’in soğuk ikliminde vatandaşların yün yorgan üzerinde durmalarını, en azından bir defa denemelerini tavsiye ediyorum.”