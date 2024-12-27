Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi, çevre düzeni ve temizliğini kontrol altında tutabilmek adına ağaç budama, çim biçme, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçedeki tüm mahallelerde etkin çalışmalar gerçekleştiriyor. “İki belediye el ele, halkımızla gönül gönüle” mottosuyla Adana’nın güzel ilçesi Yumurtalık’ta vatandaşların rahatlığı, huzuru ve güvenliği için tüm imkanları seferber eden Yumurtalık ve Adana Büyükşehir Belediyesi, tüm mahallelerde ortak çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Gençlik Kampı, Akdeniz, Haylazlı, Narlıören Mahallesi, Yeşilköy mahallelerinde köşe bucak ve titiz bir çalışma örneği sergiledi. Adana Büyükşehir ve Yumurtalık Belediyesi ekipleri, güzel ilçe Yumurtalık’ta tüm mahallelerde çevre düzeni ve temizliğini kontrol altında tutabilmek adına ağaç budama, çim biçme, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Talimat ve destekleriyle ilçenin hak ettiği hizmete kavuşması için her zaman Yumurtalık Belediyesi’nin ve ilçe halkının yanında olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tüm ekibine teşekkür eden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi. Başkan Altıok, tarihiyle, doğasıyla misafirperver halkıyla Akdeniz’in kalbinde bir yıldız gibi parlayan ilçenin Türkiye genelinde daha çok dikkat çekmesi için yoğun çalışma temposunu devam ettireceklerini vurguladı.