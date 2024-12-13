Yumurtalık Belediyesi tarafından ilçedeki cadde ve sokaklar aralıksız temizlenirken zarar gören tabelalar da onarılıyor.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçe genelinde tüm eksiklikleri gidermek için aralıksız çalıştıklarını bildirdi. Yıllarca ihmal edilmiş cadde ve sokakların temizliğinden zarar görmüş tabelalar ve levhaların onarımına kadar her alanda özveriyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Altıok, Yumurtalık’ı güneyin parlayan yıldızı yapma gayretinden ödün vermediklerini söyledi.

Okullar, camiler, park alanları ve tesislerin yanı sıra sahillerde de zaman kavramı olmadan vatandaşların hijyeni, huzuru ve sağlığı için mesai harcadıklarını kaydeden Başkan Altıok, “Yumurtalık ilçemizin Adana ve yurt genelinde farkındalık oluşturması için mücadele ediyoruz. Geçmişten günümüze uzanan tarihi yapılar, ilçemizin turizm potansiyeli, halkımızın misafirperverliği ve belediye çalışanlarımızın samimiyetiyle daha güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.

İlçe genelinde belediye çalışmalarına destek olan, birlikte hareket etme bilincini esas alan belediye meclis üyelerine, Adana’nın denize açılan kapısı Yumurtalık’a sahip çıkan hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da büyük desteğiyle hizmetlerin çeşitlendirildiğine dikkat çekti.

Başkan Altıok, ilçede katılımcılık esasıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.