Adana’nın denize açılan kapısı Yumurtalık ilçesi, 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ndeki yerini aldı.

“Kökleriyle Adana” temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında stant açan Yumurtalık Belediyesi, kökleriyle, tüm renkleriyle konuklara Yumurtalık’ın değerlerini tanıtıyor. Göreve geldiği günden bu yana hizmetlerini sürdüren, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, herkesi festival alanına beklediklerini, Yumurtalık Belediyesi’nin tarihi ve kültürel değerleri ile ilçeye özel yetişen ürünleri tanıtmak istediklerini söyledi.

Adana Merkez Park’ta açılan stantlarla başlayan, yurtiçi ve yurtdışından misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Lezzet Festivali’nin ilk gününde Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş ve Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir’in ağırlandığı belediye standında Yumurtalık’ta yetiştirilen muz, ejder meyvesi, limon, portakal, mandalina, yer fıstığı gibi ürünler tanıtılıyor, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Adana Lezzet Festivaline 1.5 milyon ziyaretçinin katılması hedefleniyor.