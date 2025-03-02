Yumurtalık Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde Ramazan ayı nedeniyle marketlerde son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları kontrollerinin yanı sıra manavlarda da denetim gerçekleştirdi.

Esnafı ve vatandaşları düşünerek hareket ettiklerini kaydeden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını vurguladı.

Yumurtalık Belediyesi zabıta ekiplerinin, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirmesi için denetimlerini belirli periyodlarda sürdüreceğini belirten Altıok, "Tüm imkanlarımızla, belediyemizin tüm personeliyle mesai kavramı olmadan hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi ekiplerinin tüm hemşehrileri için çalıştığını kaydeden Altıok, "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli bir Ramazan ayı diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Yumurtalık’ın tüm mahallelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Altıok, "Demirtaş Mahallemizde meydana gelen trafik kazası sonucu zarar gören köprü korkuluklarının tamiratı tamamlandı. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli onarım çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Altıok, her zaman Yumurtalık Belediyesi’nin yanında olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın destekleriyle daha güzel işlere imza atacaklarını sözlerine ekledi.