Yumurtalık Belediyesi zabıta ekipleri, halk pazarında etiket ve hijyen denetimi yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediyenin her alanda halkın ve esnafın sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalıştığını kaydederek, "Denetimler hem vatandaşımız hem de esnafımız içindir" dedi.

Adana’nın denize açılan kapısı Yumurtalık adının tüm Türkiye’de her geçen gün daha çok öne çıktığını belirten Başkan Erdinç Altıok, "Gerek halkımız ve esnafımızın gerekse yerli ve yabancı turistlerin ilçemizde huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sıkı bir şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.

Yumurtalık’ta 7’den 77’ye herkesin belediyesi olmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Altıok, "Halkımızın da esnafımızın da yanında ve destekçisiyiz. Hep birlikte Yumurtalık ilçemizi her alanda daha yaşanabilir hale getirmek için gayret sarf ediyoruz" dedi.