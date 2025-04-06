Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok bir yıllık görev süresinde Yumurtalık Belediyesi’nde giderlerin 168 milyon TL’den 143 milyon TL’ye düştüğünü, sahil gelirlerinin 10 kat artarak ve 3.8 milyon TL’ye çıktığını söyledi.

Geçmişte yaşanan hataları, boşa harcanan kaynakları görünce yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan, işçiye, memura hak ettiği değeri veren Altıok, önceki yönetimin, çalışanlara yalnızca 27 milyon TL ödeme yaptığını ancak yeni dönemde bu rakamı 96 milyon TL’ye çıkardıklarını vurguladı.

"Yumurtalık’ta artık emek en büyük karşılığını alıyor" diyen Başkan Altıok, şu bilgilere yer verdi:

"Giderleri azalttık, belediye bütçesini toparladık. Belediyemiz giderlerini 168 milyon TL’den 143 milyon TL’ye düşürerek, gereksiz harcamalara son verdik. Artık her kuruş halkımız için harcanıyor. Şehir ekonomisini canlandırdık, sahil gelirlerini 10 kat artırarak 3.8 milyon TL’ye çıkardık. Şehrimiz artık turizmin merkezi oluyor. Şeffaf yönetim, güçlü ekonomi. Vergi dairesine yapılan ödemeleri 10.4 milyon TL’den 24.3 milyon TL’ye çıkardık. Sosyal güvenlik ödemelerinde devrim yaptık, israfa son verdik, tasarrufu esas aldık. Temsil tanıtım harcamalarını 2.1 milyon TL’den 461 bin TL’ye düşürdük. Araç kiralamaya harcanan milyonları halkımızın hizmetine aktardık. Yeni dönemi halkın dönemi. Bütçeyi doğru yönettik, kaynakları halka sunduk. Geleceğe yatırım yaptık. İşte gerçek değişim, işte güçlü belediyecilik."

"HERKES GÖRSÜN, HERKES BİLSİN"

Şeffaf ve hesap veren bir belediye oluşturduklarına dikkat çeken, bu durumun herkes tarafından görülmesi, herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Başkan Altıok, değişimi ve mali tabloyu büyük panolarla belediye binasına, Zabıta Müdürlüğü’ne astırdı. Altıok, ayrıca büyük afişlerle aynı tabloyu ilçe merkezine ve bütün köy kıraathanelerine astırdı. Vatandaşlar, hesap verilebilirliği ve belediyenin mali tablosunu, değişimi ve gelişimi takdirle karşıladı.

Başkan Altıok, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın büyük desteğiyle daha güzel bir Yumurtalık oluşturacaklarını sözlerine ekledi.