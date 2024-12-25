Mardin’de bir kadın kuluçka dönemindeki tavuk için kümese bıraktıkları yumurtaları yiyen yılanı iple bağladı.

Olay Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.A. isimli kadın kuluçka dönemindeki tavuk için topladığı yumurtaları kümese bıraktı. Daha sonra tekrar kümese giden H.A., yumurtaların eksildiğini fark etti. Ara ara yumurtaları kontrol etmek için kümese giden H.A. yılanı fark etti. Duvarda bulunan deliğin içine giren yılanı kuyruğundan tutup çıkartmak isteyen H.A. yılanı çıkamayacağını fark edince, yılanın kaçmaması için iple bağlayıp delikten çıkmasını bekledi.