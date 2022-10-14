Dünyada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin başlıca temel protein kaynağının yumurta olduğunu ifade eden uzmanlar, "Bu durum bilimsel olarak kanıtlandı. Aileler kahvaltı sofralarında çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için ceviz ve fındık gibi ürünlerin yanında mutlaka yumurtayı bulundurmalı" diyor.

Dünyada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin başlıca temel protein kaynağının yumurta olduğunu ifade eden uzmanlar, "Bu durum bilimsel olarak kanıtlandı. Aileler kahvaltı sofralarında çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için ceviz ve fındık gibi ürünlerin yanında mutlaka yumurtayı bulundurmalı" diyor.

Dünyada her yıl ekim ayının ikinci Cuma günü ’dünya yumurta günü’ olarak kutlanıyor. Hastavuk Yumurta Civciv Faaliyetleri Genel Müdürü Müfit Yavuz, “Aslında burada vurgulanmak istenen, insanların sağlıklı protein kaynağı olarak yumurtadan ve beyaz etten çocuk çağından itibaren faydalanmasını sağlamaktır. Sadece bu içinde bulunduğumuz gün veya haftada değil, aynı zamanda yılın çeşitli dönemlerinde biz işletme olarak yumurta ve beyaz etin ne kadar sağlıklı olduğunu çeşitli etkinliklerimizle duyurmaya çalışıyoruz. Dünyada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin başlıca en temel protein kaynağının yumurta olduğu kanıtlanmıştır. Yumurta içinde barındırdığı pek çok proteinden dolayı, insan ırkının gelişimini ve ülke insanının sağlığında önemli rol oynamaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalara baktığımız zaman, Japon’ya da çocukların özellikle 5 yaşından sonra her sabah 2 adet yumurta yediği ve protein ağırlıklı beslendiği, buğday ve şeker gibi ürünleri daha az tükettiği ortaya çıkmıştır. Artık bir milli gıda politikası aynı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bugün İngiltere, Almanya ve Japon’ya için ne konuşuyorsak, aslında Türkiye içinde konuşmaya başlamamız gerekiyor. Özellikle çocuk gelişiminde, ilkokullardan başlayarak gelişen toplumların tamamında yumurta tüketiminin arttırılması üzerine çalışmalar yapılmalıdır” dedi.

“Yumurta tüketiminde Türkiye olarak gerideyiz”

Türkiye’de 2000 yılında kişi başı yumurta tüketiminin 106 olarak tespit edildiğini belirten Yavuz, “Bu değer 2018 yılında 294 adet olarak açıklandı. Oysa ki, 2014 yılında Japonya’da 329, Malezya’da 343 Meksika’da ise 352 olarak tespit edilirken, gelişmiş ülkelerdeki yumurta tüketiminin diğer ülkelere göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde, sanayisiyle, bilimiyle, üniversitesiyle, yumurta tüketiminin 340 ve üzeri adetlerde olduğunu görüyoruz. Biz ise Türkiye olarak 300’e dahi ulaşamamışız. Bunun yanı sıra unlu mamullerin ve şeker tüketiminin her geçen gün arttığını görüyoruz” diye konuştu.

“Yumurtanın faydaları saymakla bitmez”

Yumurtanın faydalarını ise saymakla bitmediğine değinen Yavuz, “Yumurtanın sarısından kabuğuna kadar bütün hepsi vitamin deposu olarak adlandırabiliriz. Yumurtanın sadece sarısında, A, D, E ve K vitaminleri bulunuyor. Yumurta akında ise, B1 ve B12 vitaminleri bulunuyor. B2 ve B9 vitaminleri ise hem sarısında hem de akında bulunuyor. Aynı zamanda yumurtanın kabuk kısmı ise mineral yönünden zengin olan bir üründür. Bundan dolayı, yumurtanın çocukluktan itibaren fiziksel ve zihinsel gelişimi tek başına desteklemektedir” şeklinde konuştu.

“Ceviz ve fındık kadar yumurta da önemi”

Özellikle 5 yaşından itibaren günde 2 adet yumurtanın her bireyin tüketmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, “Kalp sağlığı içinde yumurtanın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı. Yumurta üretimi yapan tesislerin tamamı, 7 gün 24 saat bakanlık tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Herkesin rahatlıkla tüketebileceği en faydalı gıda kaynağı yumurta ve beyaz ettir. Güne başlarken kahvaltı sofralarında bulundurulması önerilen ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin yanında çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için yumurta mutlaka bulundurmalıdırlar" dedi.