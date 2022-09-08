Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, kendine yeten bir Türkiye için ellerinden geldiği ölçüde çalışacaklarını kaydederek, “Stratejik ürünlerde ülkemizin kendine yeterlilik oranını aşağı düşürmeden hatta yukarı çıkartarak sanayimizin ihtiyacı olan ürünlerin üretimini üreticilerimizin sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlamaktır” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, kendine yeten bir Türkiye için ellerinden geldiği ölçüde çalışacaklarını kaydederek, “Stratejik ürünlerde ülkemizin kendine yeterlilik oranını aşağı düşürmeden hatta yukarı çıkartarak sanayimizin ihtiyacı olan ürünlerin üretimini üreticilerimizin sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlamaktır” dedi.

Bakan Yardımcısı Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya milletvekilleri, siyasi parti ile başkanları ve bakanlık yöneticileri katıldı. Toplantı sonrasında ziyaret programı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, tarım politikasını sahada birebir anlatmak için kente geldiklerini ifade etti. Yumaklı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere verdiği talimatları sahada anlatmak için buraya geldik. Programlarımızda konuşmaktan daha çok dinlemeyi tercih ediyoruz. Yapmış olduğumuz hazırlıklar var merayla alakalı, sütle alakalı ve desteklerle alakalı. Özelikle bu yıl hububat ile başlayan ve daha sonra stratejik ürünler dediğimiz ürünlerde uyguladığımız metotları birebir hem anlatmak hem de bunları paylaşmak üzere bugün Afyonkarahisar’a geldik” dedi.

"Üretimin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak istiyoruz"

Bakanlık olarak kesinlikle tarım ürünleri özellikle hububat gibi stratejik ürüne sahip ürünlerin üretiminin devamlılığı ve sürdürebilirliğini istediklerini ifade eden Yumaklı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çok temel iki tane konuyu anlatacağım. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız talimatı ile bakanımızın bizi talimatlandırdığı hususlarla ilgili birebir sahada iletmek istediğimiz en önemli iki tane husus var. Biz üretimin devamlılığı ve sürdürebilirliği ile alakalı yapılması gereken ne varsa bunları mutlaka sahada üreticilerimiz ile birlikte belirli bir mutabakat çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bunlarla ilgili çok yoğun bir şekilde bazı kanunlar var amacımız en başta söylediğimiz gibi üretimin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak. Stratejik ürünlerde ülkemizin kendine yeter ürünlerle alakalı kendine yeterlilik oranını aşağı düşürmeden hatta yukarıda çıkartarak sanayimizin ihtiyacı olan ürünlerin üretimini üreticilerimizin sorunsuz bir şekilde yapmasını sağlamaktır. Temel amacımız bu.”

Kendine yeten bir Türkiye için elimizden geldiği ölçüde çalışacağız

Açıklamasında daha sonra üretimle birlikte çevreye olan duyarlılıklarından da bahseden Yumaklı, “Bunun dışında elbette ki bizim sahadan alacağımız bize yön gösterecek, ışık verecek hususlarda olacaktır. Bunları da özellikle birebir de dinlemek, dertleşmek ve kendi düşüncelerimizi anlatmak üzere sahadayız. Bu belirli bir dönemli değil, 3 ay önce başladı ve halen de devam ediyor. Bakanımız, bürokratlarımızla hep beraber sahadayız üreticilerimizle hep beraberiz. Bir mottomuz var ‘Sen Yeter ki Üret Diyoruz.’ Bütün bunların hepsini özetleyen bir mottodur. Toprağımızı, suyumuzu ve ormanımızı koruyarak kendi kendine yeten bir Türkiye için elimizden geldiği ölçüde çalışacağız” diye konuştu.

Öte yandan Bakan Yumaklı, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir sucuk fabrikasını ziyaret ederek Afyonkarahisar pastırmasının tadına baktı.