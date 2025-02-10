Bilecik’te denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki denetimli serbestlik yükümlüleri ücretsiz kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında; hem merkezde hem de ilçelerdeki okullarımızda, öğrencilerimizin tatilde olduğu sömestri döneminde, bina içi ve dışı çevre temizliği bakım hizmetlerini gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan bilgilendirmede; denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan hükümlülerin topluma adaptasyonu için önemli bir vazifeyi yerine getirmeye çalışıldığı, bu kapsamda; çocukların daha hijyenik okullarda eğitim öğretimlerine devam ettirebilmesi için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.