Kepez Belediyesi, Cumhuriyetin yeni yüzyılına armağan ettiği 22 kütüphaneden biri olan ve inşaatını tamamladığı Yükseliş Mahallesi Kütüphanesi’nin yanında bin 852 m2’lik yeşil alan oluşturuyor. Yeşil alan, kütüphane ile bütünleşecek şekilde yapılıyor.

Kepez Belediyesi, Yükseliş Mahallesi’ne kazandırdığı 15 bin kitap kapasiteli kütüphanenin ziyaretçilerini yeşil bir ortamda kitapla buluşturacak. İnşaatı tamamlanan ve iç tefrişat düzenlemesinde sona gelinen kütüphanenin çevre düzenleme çalışması başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kütüphanenin yanında bin 852 metrekare büyüklüğünde yeşil alan düzenlemesi yapıyor. Yeşil alan çalışması, kütüphane ile bütünleşecek şekilde projelendirildi. Bu gayeyle yeşil alan düzenlemesi DokumaPark ve Kent Ormanı’na kazandırılan orman kütüphanesi gibi olacak. Yetişmiş ağaçların bulunduğu ve çeşitli bitkilerin dikileceği park alanında, okuma ve ders çalışma alanları, iki ayaklı kitaplıklar yer alacak. Ziyaretçiler, Yükseliş Mahallesi Kütüphanesi’nin hem içerisinde hem de çevresinde oluşturulan yeşil alanda kitap okuyabilecek ve ders çalışabilecek.

“Kirlilik gitti güzellik geldi “

Yeşil alan ve kütüphane çalışması, Yükseliş Mahallesi’nde mülkiyet sorunlarının dolayı uzun yıllar atıl halde kalan toz ve görsel kirlilik şikâyetine neden olan alanın kuzey bölümünde gerçekleştirildi. Kepez Belediyesinin mülkiyet sorununu çözmek için yaptığı imar revizyonu çalışması neticesinde söz konusu alana kütüphane ve park yatırımları kazandırıldı. Bu iki yatırımla hem mahalle sakinlerinin şikâyeti giderildi hem bölge güzelleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, park düzenlemesi çalışmasının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ifade ettiler.

Açılış için gün sayıyor

Yükseliş Mahallesi Kütüphanesi, kitapların raflarda yerini almasından sonra yakın bir tarihte kapılarını misafirlerine açacak. Mobilyaları alınan ve iç tefrişatında sona gelinen tek katlı kütüphanenin, 200 metrekare kullanım alanı bulunuyor. 15 bine yakın kitap kapasitesi olan kütüphane, ziyaretçilerine konforlu ve yeşil alanı bol bir ortamda kitap okuma ve ders çalışabilme imkânı sunacak.

Yeni yüzyıla 22 kütüphane

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Cumhuriyetin yeni yüzyılına armağan ettiği 22 kütüphane projesinin son üç eseri de tamamlanıyor. Projenin amiral gemisi olan ve inşaatı biten 1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi’nin, tefrişat ve çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi. Altınova Orta Mahalle’de, geçtiğimiz günlerde temeli atılan kütüphanenin inşaatı yükselirken, Özgürlük Mahallesi’nde belediye ait binanın bir bölümünün kütüphaneye dönüştürülecek. Millet Bahçesi projesinin uygulanacağı Pil Fabrikası yerleşkesindeki lokal binasının kütüphaneye dönüştürülmesi çalışması da başladı.