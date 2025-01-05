SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa. Adım adım gideceğiz” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Bu maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Çünkü Karadeniz derbisi. Trabzonspor - Samsunspor maçları daima güzel maçlar olmuştur. İki takımın da hedefi 3 puandı. Yeni yıla galibiyetle başlamak bizi çok memnun eti. Bizim artık bu ligde hedefimiz var. Bu galibiyetle inanıyorum ki takım ilk yarıyı gerçekten 3. sırada bitirecek” diye konuştu.

Takımın hedeflerine dair konuşan Başkan Yıldırım, “Ocak ayındaki transfer dönemi her ne kadar bizim için kapalı olsa da hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa. Adım adım gideceğiz. Diyecek fazla bir şey yok. Güzel bir maç oldu. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyorum. Takımı tebrik ediyorum. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum. Onlar da istedi puan veya puanlar almak ama biz daha çok istedik. Sonuçta yüzü gülen biz olduk. Mutluyuz. 2025 inşallah böyle gider” şeklinde konuştu.

Gelecek maçlardan da söz eden Yıldırım, “Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde deplasmanda fark etmiyor. Haftaya da Kayseri maçı var. Ona da üç puanla çıkmak istiyoruz. Arkamızdaki rakibimiz Eyüpspor’la puan farkını üçe çıkardık. Onlar haftaya BAY geçecek. Biz Kayseri’de olacağız. Oradan puan veya puanları alırsak yani ilk yarıyı belki üç puan belki altı puan bir farklı bitirirsek diyorum. Biz, ligin ikinci yarısında Samsun şehrinin hayali olan Avrupa’ya doğru yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.