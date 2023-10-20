Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, kurum bünyesinde eğitimlerini sürdüren gençleri ziyaret etti.

Zonguldak Gençlik spor İl Müdürlüğü spor kompleksinde sporun yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetler de devam ediyor. Bu çerçevede seramik atölyesinde gençler eğitimlerini sürdürüyor. İl Müdürü Hakan Yüksel, gençlik merkezinde bulunan seramik atölyesini ziyaret etti. Burada eğitim alan gençleri ziyaret ederek bir süre sohbet edip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hakan Yüksel, cimnastik, taekwondo, boks ve güreş antrenmanlarını da ziyaret ederek sporcuları izledi.