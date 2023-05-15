AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, tarihi seçimlerin ardından ilk değerlendirmeyi yaptı. Coşkunyürek, "Bu seçimin galibi ülkemiz, memleketimiz olmuştur. Cumhur ittifakı mecliste çoğunluğu temsil etme hakkını kazanmıştır. İnşallah önümüzdeki süreçle birlikte ikinci turda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağından şüphemiz yoktur" dedi.

Seçmen sayısının 236 bin 464 olduğu Bolu’da 216 bin 187 vatandaş sandık başına gitti. Bolu İl Seçim Kurulu’nun kesin sonuçlarına göre, oyların 210 bin 825’i geçerli sayılırken, 5 bin 362 oy geçersiz oldu. 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti 77 bin 389 oy alarak 1. sıra milletvekili adayı Yüksel Coşkunyürek’i meclisi gönderecek. Tarihi seçimde ter döken ve sahada çalışan AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, gece geç saatlere kadar süren oy sayımının ardından ortaya çıkan sonuçla ilgili değerlendirme yaptı. Coşkunyürek, vatandaşın Cumhur İttifakı’na olan inancının tam olduğunu ve mecliste çoğunluğu temsil etme hakkını yine Cumhur İttifakı’na verdiğini söyledi. Vatandaşın gösterdiği teveccühle milletvekili olarak seçilen Coşkunyürek, oy kullanarak seçime katılan ve kendisini destekleyen ve desteklemeyen tüm Bolu seçmenine teşekkür etti.

"Halkımızın verdiği karara saygı duyuyoruz"

Coşkunyürek, seçim süreci ve sonucu ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"İlk olarak aziz milletimize, seçim için sandık başına giden ve tercihini sandığa yansıtan Bolu halkına şükranlarımı sunuyorum. Çıkan sonuca bakıldığında kazanan milletimiz olmuştur. Bu seçimin galibi ülkemiz, memleketimiz olmuştur. Vatandaşımızın millet iradesine bir kez daha sahip çıktığını, ülkenin değerleri ve bütünlüğü ile ilgili hassasiyetini her şeyin üstünde tuttuğunu, Cumhur İttifakı’na gösterilen teveccühle anlıyoruz. Cumhur ittifakı mecliste çoğunluğu temsil etme hakkını kazanmıştır. Vatandaşımızın bize verdiği bu değerli emaneti tertemiz taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Halkımızın verdiği karara saygı duyuyoruz. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Ülkemizde yüksek katılımlı bir seçimle bir demokrasi şöleni yaşanmıştır. Vatandaşımız sandıkta kararlılığını ve duruşunu göstermiştir. Sandıktan çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanlığı ile ilgili karar ikinci tura kalmıştır. Kararını inancımızdan, milli iradeden ve bu milletin kutsal değerlerinden yana yapan milletimizden hiç şüphemiz yoktur. Vatandaşımız ikinci turda tereddütsüz genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana tercihini kullanacaktır. Seçimin milletimize, memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.