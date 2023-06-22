Tunceli’de Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir vatandaş, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli’ni Nazimiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir şahıs yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye askeri helikopter ve UMKE personeli sevk edildi. Dağda ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın ilk belirlemelere göre kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.