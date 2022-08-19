Adıyaman’da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı binanın 2. katında ikamet eden H.O. (50), balkonda olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen H.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.