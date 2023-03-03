Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye yerleştirilen depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye yerleştirilen depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler Türkiye’nin farklı illerine yerleşirken, Yüksekova ilçesi halkı da misafirperverce kapılarını ve yüreklerini sonuna kadar depremzedelere açtılar. Depremin ilk gününden itibaren Yüksekova halkı var gücüyle çalışarak depremzedeler için tüm imkânlarını seferber ederken, ilçe sakinleri evlerini ücretsiz bir şekilde depremzedelere açtılar.

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, ilçenin farklı mahallelerine yerleşen aileleri evlerinde ziyaret etti. Ailelerle evlerinde bir araya gelen Müdür Atael, asrın felaketini yaşayan ailelere tek tek geçmiş olsun dileyerek, depremzede çocukların eğitim konusu başta olmak üzere her konuda ailelerin yanlarında olacaklarını belirttiler.