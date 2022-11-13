HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağan karla ilçenin etrafını saran dağlar beyaza büründü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağan karla ilçenin etrafını saran dağlar beyaza büründü.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve aralıklı yağışların ardından ilçedeki Cilo ve Reşko dağları beyaza bürünürken, hemen eteklerinde bulunan ova ise sis altında kaldı. İlçenin etrafını saran dağların beyaz bürümesi ile evlerin manzarası kente ayrı bir güzellik kattı. Güzel manzarayı bir arada gören vatandaşlar, o anları fotoğraflamayı da ihmal etmediler.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların Rize, Artvin, Van ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiği belirtili.