Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Yüksekova ilçesine bağlı yol ve su kanalları onarılarak yenileniyor

Hakkari’nin Yüksekova Doski mıntıkasında bulunan köyler İl Özel İdarenin Yüksekova Şantiye Şefliğinin ekipleri tarafından yol ve su kanalları onarılarak yenileniyor. Karlı köyün muhtarı Abdi Gündüz, köy sakinlerinin talepleri doğrultusunda yol ve su kanal sorunlarını yetkililere taşıdı. Muhtar Gündüz’ün yaptığı girişimler sonucunda Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri Doski mıntıkasında bulunan köylerin yol ve su kanallarında onarım çalışmalarına başladı. Doski mıntıkasında çalışmaları yürüten ekipler bununla beraber ilçenin farklı noktalarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Köy sakinlerinin daha rahat seyahat etmeleri ve daha kolay suya ulaşmaları için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını belirten muhtar Abdi Gündüz, “Bizler göreve geldiğimiz günden beri köylerimiz için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle köy ve mezralarımızda sorun ve sıkıntılarını bitirmek için gerekli çalışmalar yapmaya başladık. Sağolsun İl Özel İdare ekiplerimizin emekleriyle yol ve su sorunları azda olsa bitiyor. Bize bu desteklerini eksik etmeyen başta Valimiz Ali Çelik, Kaymakamımız Mustafa Akın ve tüm İl Özel İdaresi ekiplerimize tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.