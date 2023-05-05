Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 105. yıldönümü törenle kutlandı.

Yüksekova Belediyesi önünde düzenlene program, saygı duruşundan bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardında Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekibinin folklor gösterisiyle program sona erdi.

Programa Yüksekova Kaymakam Ömer Çimşit, Piyade Yarbay Ertuğrul Esen, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcıları Feyzi Yıldırım ve Mehmet Akif Arslan, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çağaç, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü ve Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, Yüksekova İl Özel İdaresi Müdürü Kerim Bulut, askeri erkan, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.