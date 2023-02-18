Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan dördüz kardeşler, anne ve babalarının vasıtasıyla kumbaralarında biriktirdikleri paralarını depremzedelere bağışladılar.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan dördüz kardeşler, anne ve babalarının vasıtasıyla kumbaralarında biriktirdikleri paralarını depremzedelere bağışladılar.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’ı vurmasıyla on binlerce kişi hayatını kaybederken, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 11 ilin hasar görmesiyle tüm Türkiye’de depremzedelere yardım seferberliği yapmaya başladı. Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten ve Nurettin Bartın çiftin 3 yaşındaki Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin olan dördüzleri, televizyonda bir çocuğun kumbarasını depremzedelere bağışladıklarını görünce, kendi kumbaralarını anne ve babalarına getirerek aynı şekilde verilmesini işaret ettiler. Anne Nurten ve Baba Nurettin Bartın, çocuklarının duygu dolu hareketlerinden sonra kumbaralarını depremzedelere ulaştırmak için AFAD ekiplerine teslim edeceklerini belirttiler.

Çocuklarının güzel bir hareket yaptıklarını belirten baba Nurettin Bartın, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Dördüzlerim televizyonda bir çocuğun kumbaralarını bağışlarken görmüşler ve kumbaralarını bana getirdiler. Biz de bu kumbarayı depremzedelere göndermek için AFAD’a teslim edeceğiz inşallah. Allah şimdiden kabul etsin’’ dedi.