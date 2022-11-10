HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin etrafını saran Cilo dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçenin ovasında ise sonbahar güzelliği yaşıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin etrafını saran Cilo dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçenin ovasında ise sonbahar güzelliği yaşıyor.

Her mevsimi ayrı bir güzelliği ile renk veren Yüksekova ilçesi, sonbahar ayların son günlerinde de renk cümbüşüne bürünmüş durumda. Yüksekova’nın etrafını saran 4 bin 135 rakımlı Cilo dağlarının yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürünürken, hemen eteklerinde bulunan ovası ve yakın köyleri sonbahar havasıyla iki mevsimi bir arada yaşıyor. İki mevsimin ayrı güzelliklerini bir arada gören vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için fotoğrafladılar.

İki mevsimin güzellikleri yerinde görmek için ovaya gittiklerini belirten Ahmet Güldal, ‘’Yine bir sonbaharın sonlarını yaşıyoruz. Bugün arkadaşlarla beraber iki mevsimin yaşadığı bölgedeyiz. 4 bin 135 rakımlı Cilo dağları karlarla beyaza bürünürken onun eteklerinde bulunan ovada rengârenk sonbahar güzellikleri yaşanıyor. Bizde bu güzellikleri yerinde görüp fotoğrafladık. Herkese tavsiye ederiz gelip görsünler. Her zaman bu güzellik aynı anda görülmez. Adeta güzelliği ile insanı mest ediyor’’ dedi.

Sonbahar ile kış mevsimini aynı anda yaşadıklarını ifade eden Hakan Zanyar Aykut, ‘’Bugün arkadaşlarla mevsimlerin ortak olan bölgeye geldik. Şuan muazzam bir güzellik var. Bir yanımız kış, bir yanımızda sonbahar. Yüksekova’nın 4 bin 135 rakımlı Cilo dağları beyaza bürünürken, hemen yanında bulunan ovası sonbahar rengiyle ışık saçıyor. Bizde bu güzellikleri canlı canlı yerinde görüp fotoğrafladık. Bu iki mevsimi bir arada yaşamak ayrı bir heyecan ayrı bir güzellik diyebilirim. Buda bu coğrafya ya ait bir güzellik’’ ifadelerini kullandı.